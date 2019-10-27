İlk yerli panel 2020’de piyasada

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açtığı ve 20 Mart 2017’de gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları güneş enerjisi (YEKA GES-1) ihalesini kilovatsaat başı 6.99 dolar/cent teklif vererek kazanan Kalyon Enerji, ihale şartlarına göre Konya Karapınar’da 1000 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali ve 500 megavat kapasiteli entegre panel üretim fabrikası kuracak.

Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde 80 bin metrekare kapalı alanda inşaatı tamamlanan fabrikada, 1300 kişiye istihdam sağlanacak. 400 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek fabrika, ingot, wafer, hücre ve modül imalatını tek çatı altında yapabilen Türkiye’nin ilk entegre tesisi olacak.