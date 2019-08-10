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    HaberlerEkonomiİlker Aycı: Kurban Bayramı'nda 2 milyon yolcu taşıyacağız
    10.08.2019 - 16:03| AA

    İlker Aycı: Kurban Bayramı'nda 2 milyon yolcu taşıyacağız

    Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra  Komitesi Başkanı İlker Aycı, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 2 milyon yolcu taşımayı  hedeflediklerini bildirdi.

    İlker Aycı: Kurban Bayramı'nda 2 milyon yolcu taşıyacağız

    Aycı, Turkish Ground Services (TGS) Genel Müdürü Nurzat Erkal, THY  Basın Müşaviri Yahya Üstün ve diğer üst düzey yöneticilerle İstanbul  Havalimanı'nda Kurban Bayramı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

    İstanbul Havalimanı'na taşınmanın 4. ayında Kurban Bayramı ile  birlikte operasyonlarının tekrar sınavdan geçtiğini dile getiren Aycı, şunları  kaydetti:

    "Bayram boyunca yaklaşık 2 milyon yolcu taşımış olacağız. Bayram için  gidenler ve gelenler olarak baktığımız zaman. Bir güzel haberi şu anda paylaşmak  istiyorum. Yerde 24 uçağımız var. 12'si burada yerde, 12'si uçak üreticisinin  fabrikasında bekliyor. Bu 24 uçağın bu yaz filomuzda uçması bekleniyordu. Ancak  Max'lerin bütün dünyada uçuş yasağı olmasıyla birlikte bu uçakları uçuramayıp 339  uçak içinde 24 uçak eksik operasyon yapıyoruz. Buna rağmen şu an burada dün  itibarıyla yapmış olduğumuz 522 seferle gidiş seferiyle Atatürk Havalimanı'ndaki  sayıyı tekrar ettik. Eğer bu 24 uçak da seferde olsaydı 522 değil, 600'ün  üzerinde sefer yaparak bir rekoru daha kırmış olacaktık."

    Aycı, bugün de 515 uçuş gerçekleştireceklerini belirterek, "Çok iyi  performans gerçekleştiriyoruz. Lokal yolcuda da Atatürk Havalimanı'nı geçmiş  durumdayız. İç hat lokal yolcuda 21 bin, ki bu Atatürk Havalimanı'nda 19 bindi,  dış hatlarda da 25 bin yapmak suretiyle, Atatürk Havalimanı'nda 22 bindi, geri  kalanı da transit olmak üzere dün 98 bin, bugün 97 bin yolcumuz var. Eksik uçakla  operasyon yapmamıza rağmen Atatürk Havalimanı'ndaki rakamları geçmiş  bulunuyoruz." diye konuştu.

    İlker Aycı: Kurban Bayramında 2 milyon yolcu taşıyacağız

    "MAX SORUNUNU AĞIRLIKLI OLARAK YAŞAYAN ŞİRKETİZ"

    Yurt içinde yaşanan kapasite sorununa değinen Aycı, şöyle devam  etti:

    "Şehirlerimizde şu anda yüzde 9 itibarıyla iç hatlarda kapasite  kestik, Max'lerden kaynaklı. Geçen bayram bunu izah etmiştim. Gerek sosyal  medyada gerek fısıltı gazetesinde yayılan haberler, dedikodular ve yanlış  haberleri düzelmek isterim. 24 uçak eksik uçtuğumuzdan dolayı yüzde 9 kapasite  kesmiş durumdayız. Bu bayramda 176 ilave seferimizi koyarak bunu ihmal etmedik.  Elimizdeki uçakları maksimum kullanarak, yine yurt içi ve yurt dışından gelen  talebe cevap vermeye çalışıyoruz. Türk Hava Yolları, Max probleminden dolayı  yüzde 9 uçuş kestiyse acaba diğer hava yolları ne yapıyor? Türk Hava Yolları  dışında kalan diğer yerli taşıyıcıların ortalama kestiği kapasite yüzde 20. Max  sorununu ağırlıklı olarak yaşayan şirketiz. Buna rağmen mecburi olarak minimum  kapasiteden feragat etmiş olmamıza rağmen yüzde 20 oranında kapasite kesen diğer  hava yollarının durumunu da takdiri kamuoyuna ve diğer yöneticilere bırakıyorum."

    İlker Aycı, bunlara rağmen uçuş ağlarına Siirt ve Zonguldak'ı  eklediklerini, İzmir ve Şanlıurfa'ya da yeni seferler başlattıklarını bildirdi.

    THY Yönetim Kurulu ile dün değerlendirme toplantısı yaptıklarını  kaydeden Aycı, Kurban Bayramı sonrasında uçak eksikliklerini tamamlayarak, 2020  yılında yolcularının ihtiyaçlarına cevap vereceklerini belirtti.

    "MAKUL FİYATLA UÇURAN ŞİRKET OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"

    THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, uçak bileti  fiyatları konusunda haksız eleştirilere uğradıklarını anlatarak, konuşmasını  şöyle sürdürdü:

    "Özelikle bir low cost bir hava yolu şirketinin ekonomi klas uçuşuyla  bizim başka bir uçuşumuzu karşılaştırmak suretiyle elma ile armudu  karşılaştırarak Türk Hava Yollarına fiyat spekülasyonu yapanların ne kadar haksız  eleştireler yaptığını sizlerle paylaşıyorum. Bugün baktığımızda 2013 yılında  konulan tavan fiyat uygulamasıyla iç hatlarda 299 TL'lik bir fiyat uygulamaları  vardı. Bugün bu taban fiyatı şu anda turizm bölgelerinde 399 TL, diğer tüm  şehirlerimizde ise 372 TL olarak uygulanmakta. Örneğin İstanbul-Diyarbakır uçuş  fiyatı şu an 340 ile 360 TL arasında kalıyor. Otobüs fiyatı ile  karşılaştırdığımızda, bugün otobüs ile seyahat etmeniz 200 TL'dir. Otobüsle  seyahatin ne kadar uzun ve zor olduğunu biliyorsunuz. Seyahat sürecinde ihtiyaç  molalarında harcanan ek giderlerle ilgili harcamaları da kattığınızda uçak  biletiyle arasında makas son derece daralıyor. Bu anlamıyla konforlu, güvenli,  süratli bir şekilde hava yolu icra edilen bir yolculukta, 2013 ile bugünü  kıyasladığınızda hava yolu biletleri ile 2013'ü ve bugünü kıyasladığınızda yakıta  gelen tüm zamlara dahil ve hava yolu şirketlerinin özelikle maliyetlerinin  yaklaşık 4'te 3'ün net bir şekilde dövize bağlı olduğunu göz önüne aldığınızda  aradaki farkın ne kadar küçük olduğunu takdirinize bırakıyorum. Döviz bakımında  da kıyasladığınızda bir önceki yılla bu yıl arasında yüzde 11,3 daha aşağıda  satıyoruz. Vatandaşlarımız için yurt içinde de yurt dışı uçak biletlerinde  yapılması gereken en güzel şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Makul fiyatla uçuran  şirket olmaya da devam edeceğiz."

    Aycı, bayramda oluşabilecek yoğunluk nedeniyle yolculara bayram  süresince havalimanlarına biraz daha erken gelmesi uyarısında bulundu.

    Yolcu taşımada dünyada en çok ülkeye ve uluslararası destinasyona uçan  hava yolu şirketi unvanına sahip olduklarını hatırlatan Aycı, hava kargoda da  aynı unvana sahip olduklarına ve hava kargoda ilk 5'te olma hedeflerinin  sürdüğüne vurgu yaptı.

    Aycı, paydaşları olan polis ve gümrük muhafaza ekipleri ile İstanbul  Havalimanı İşletmecisi İGA'ya, Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığı ve Devlet  Havalimanları İşletmesi'ne teşekkür etti.

    Herkesin bayramını tebrik eden Aycı, beraberindekilerle birlikte  havalimanındaki yolcular ve THY personeliyle bayramlaştı.

     

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