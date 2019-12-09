BİST108.360-0,47EURO6,420,30USD5,800,25ALTIN272,430,23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri İmar barışı ödemeleri için son 3 hafta
    ABONE OL
    09.12.2019 - 11:01 | | AA

    İmar barışı ödemeleri için son 3 hafta

    İmar barışına başvuranların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresinin dolmasına 3 hafta kaldı. Bu haktan faydalanmak isteyenlerin söz konusu bedeli 31 Aralık'a kadar yatırması gerekiyor.

    İmar barışı ödemeleri için son 3 hafta

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırma süresi 1 Temmuz'da uzatılmıştı.

    Söz konusu sürenin dolmasına 3 hafta kaldı. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar başvuruyu yapması gerekiyor.

    Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı, avukat Ali Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Haziran'da başvuru süresi dolan imar barışına 10 milyon 250 bin vatandaşın başvurduğunu anımsatarak, başvuru süresinin ise 31 Aralık'a kadar uzatıldığını anımsattı.

    Yüksel, "İmar barışına başvuranların Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar ödemesi gerekiyordu. Kalan yüzde 75'lik kısmın son ödeme tarihi ise 31 Aralık. Bu süreyi geçirenlerin belgesi iptal edilebilir." dedi.

    "Son günlere bırakmayın"

    Ali Yüksel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden yapılan açıklamalarda ödeme süresinin kesinlikle uzatılmayacağının belirtildiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımız ödemeleri son günlere bırakmamalı. Milyonlarca kişinin bu haktan yararlandığı düşünülürse ödeme konusunda son günlerde yoğunluk yaşanabilir." diye konuştu.

    Tarımsal nitelikli hazine arazilerini kiralayan ya da kullananların bu arazileri satın almak için başvuracakları son günün de 31 Aralık olduğunu hatırlatan Yüksel, şunları kaydetti:

    "Hazine'ye ait tarım arazisi üzerinde kaçak yapılar için eğer imar barışına başvurulmuşsa bu yapılar yıkılmayacak. Ancak bu yapılar için imar barışına başvurularak yapı kayıt belgesi alınmamışsa tarım arazisi satın alınsa bile bina yıkılabilir, kaçak olmaya devam edecek. Satın alınan arazi için ecrimisil ödemesi ise bitecek." 

    Günübirlik kiralanan eve fuhuş operasyonuKocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda günübirlik kiralanan eve yapılan fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fuhuş operasyonunda polise 10 bin TL rüşvet!

    Fuhuş operasyonunda polise 10 bin TL rüşvet!

    Demans (bunama) hastalığı nedir? Demans hastalığı belirtileri nelerdir?

    Demans (bunama) hastalığı nedir? Demans hastalığı belirtileri nelerdir?

    Son dakika... Bakan Akar'dan flaş NATO açıklaması: Türkiye'nin sorgulanması anlamsız

    Son dakika... Bakan Akar'dan flaş NATO açıklaması: Türkiye'nin sorgulanması anlamsız

    Yağlama nedir, nasıl yapılır? Yağlama tarifi Masterchef

    Yağlama nedir, nasıl yapılır? Yağlama tarifi Masterchef

    Sıradaki Haber