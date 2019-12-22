İmar barışında son 10 güne girildi

31 Aralık 2017’den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla hayata geçirilen imar barışı uygulamasında sona gelindi. İmar barışından yararlanmak için başvuranlar, yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25’ini temmuz sonunda yatırmıştı. Geri kalan bedelin tamamlanması için verilen süre 31 Aralık’ta sona erecek.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapı kayıt belgesi bedelinin ödenmesi için verilen sürede son 10 güne girildiğini belirterek, “Vatandaşlarımızı, hak kaybı yaşamamaları için bir an önce ödemelerini tamamlamaya ve belgelerini almaya davet ediyoruz” dedi.



Yapı kayıt belgesi alınan yapılar, Hazine’ye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmişse belge sahipleri ile kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine, bakanlıkça rayiç bedelden bu kişilere satılabilecek.



Yine belgeli yapılar, belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmişse, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine, bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılabilecek.