İmar denetçileri sahaya çıkıyor

Türkiye’nin hiçbir noktasında kaçak yapılara müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘imar denetçileri’nin sahaya çıkacağını söyledi. Daha önce Bodrum kıyılarında kaçak yapıları yıktıklarını ve İstanbul’da önemli çalışmalar başlattıklarını hatırlatan Bakan Kurum, 100’ü İstanbul’da 2100 imar denetçisinin şehirlerde, yaylalarda, doğal sit alanlarında kaçak yapıların tespitinde görev yapacağını söyledi.



Eğitim alacaklar



Kurum, Bingöl ziyaretinde yaptığı açıklamalarda imar denetçileriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:



“Şu an 1100 imar denetçimiz var. Bu sayıyı 2100’e çıkarıyoruz. Hafta sonu Antalya’da yeni imar denetçilerimize eğitim vereceğiz ve önümüzdeki hafta itibariyle 100’ü İstanbul’da olmak üzere tüm Türkiye’de denetçilerimiz hizmet verecekler. Mevzuata, kanuna, imara aykırı yapıların tespitlerini yapacaklar. Biz de kararlılıkla yıkım sürecini gerçekleştireceğiz. Meclisimizde imarla alakalı hem kaçak yapı ile mücadele ve bu yapıların yıkılması noktasında düzenlemeler de hazırlandı. Ülkemizin neresinde olursa olsun kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz, buna müsaade eden belediye başkanımız dâhil kim varsa cezai işlem uygulayacağız.”