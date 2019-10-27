İmara denetçi tapuya şerh

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kaçak yapıyla mücadelesinde çok önemli bir adım olacak ‘imar denetçileri’ sahaya çıkmadan önce dün ve bugün Antalya’da eğitim alıyor. Türkiye’nin hiçbir noktasında kaçak yapıya müsaade etmeyecekleri mesajını burada da veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehirlerde, yaylalarda, doğal sit alanlarında imar denetçilerinin kaçak yapı ve imara aykırılık tespitinde büyük bir görev alacaklarını söyledi.

Antalya’daki eğitimlerde imar denetçileriyle buluşan ve burada bir konuşma yapan Bakan Kurum, aynı zamanda TBMM’deki gelecek dönemde kanunlaşacak yeni imar düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda da bulundu. ‘Tapuda devrim’ niteliğinde olacak yeni düzenleme ile; ruhsatsız başlayan, ruhsat eklerine aykırı bu kaçak yapıların tapu kayıtlarına; ‘satılamayacağı ve kiralanamayacağına’ ilişkin şerh konulacak. Bu sayede kaçak yapılarla mücadele daha etkin ve verimli bir noktaya taşınacak.

2 katına çıkıyor

Murat Kurum, imar uygulamalarının sıkı bir şekilde takip edilmesi için imar denetçisi sayısının 1.100’den 2 bin 100’e çıkarıldığını belirtirken, denetçilerin yapı yoğunluğu ve deprem riskine göre, 81 ilde görevlendirileceğini dile getirdi. Buna göre, İstanbul’da 100’ün üzerinde; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Muğla gibi şehirlerde 50’nin üzerinde denetçi görev alacak. Ortaya çıkarılan tespitler sonucunda bakanlık, daha önce Bodrum’daki kaçak yapılarda olduğu gibi yıkım sürecini gerçekleştirecek.

Bakan Murat Kurum, imar denetçilerine ‘kesin talimatını’ da verdi. Kurum, “Eğitimlerinizi alıp görev yerlerinize gittiğinizde; mevzuata, kanuna aykırı hiçbir uygulamaya onay vermeyeceksiniz, izin vermeyeceksiniz” dedi.

9 bin 300 belge iptal

35 ilde korunan alanlarda kaçak yapı tespit çalışmalarında imar barışına aykırı 4 bin kaçak yapı tespit edildiğini vurgulayan Kurum, bunların 423’ünün yıkıldığını hatırlattı. İmar barışı kapsamında Türkiye’de 3 milyon 122 bin yapı kayıt belgesi düzenlediklerini belirten Kurum, bu belgelerden 9 bin 300’ünün imar barışına aykırı olması sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul’da 352 bin yapı kayıt belgesi düzenlenirken, imar barışına aykırı 8 bin 963 yapının belgeleriyle ilgili iptal süreci de başlatıldı.

Murat Kurum, son dönemde, Ayder’de, Uzungöl’de, Kapadokya’da, Salda’da ve en son Bodrum’da karşı karşıya kaldıkları imara aykırı yapılaşmayla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını, yapılan tespitler ardından gerekli uygulamaların hızla hayata geçirildiğini ifade etti.

Şehre göre adil ceza

Mevcut imar kanununda farklı bölgelerde imara aykırı aynı sınıftaki her yapıya bölge veya gelişmişlik farkı gözetilmeksizin aynı ceza uygulanıyor. Bakan Kurum, metropol şehirdeki imara aykırı yapı ile Anadolu’nun ücra bir köşesindeki aynı sınıftaki imara aykırı yapıya aynı cezanın uygulandığını belirtirken, “Yapacağımız düzenleme ile emlak vergisi değerini esas alan cezalandırma sistemi ile daha adil bir sisteme geçiliyor” dedi.

Değer artışları kamuya

Meclisteki yeni imar düzenlemesi ile birçok sorunun kaynağı olan parsel bazlı plan değişikliklerinin önüne tamamen geçileceğini vurgulayan Murat Kurum, ilan askı usulünün köklü bir şekilde değiştirileceğini söyledi. Kurum, “Kaçak yapıları yıkmakla görevli idareler bu görevini yerine getirmediklerinde Bakanlığımız bu yapıları yıkacak ve yıkım masrafları da yüzde yüz fazlasıyla ilgili idarelerin genel bütçe vergi paylarından kesilerek tahsil edilecek. Bundan böyle kimse plan değişiklikleri ile imar rantı sağlayamayacak. Yapacağımız düzenleme ile planlar bölgenin ihtiyaçları baz alınarak ada bazında yapılabilecek. Ayrıca ada bazında yapılan planlamalarda ortaya çıkacak değer artışları kişilere değil kamuya verilecek.

Köylere onay şartı

Yeni düzenlemeler arasında, köylerdeki tüm inşaat faaliyetlerinde izin ve proje onayı şartı da var.