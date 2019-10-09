BİST97.783-1,87 EURO6,500,93USD5,890,36ALTIN283,92-0,10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiIMF: Brexit sancılı olacak
    09.10.2019 - 14:08 | | AA

    IMF: Brexit sancılı olacak

    Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması sürecinin sancılı olacağının çok net olduğunu belirtti.

    IMF: Brexit sancılı olacak

    Georgieva, İngiliz yayın kurumu BBC'ye Washington'da değerlendirmelerde bulundu.

    İngiltere'nin AB'den ayrılması sürecinin sancılı olacağının çok net olduğunu belirten Georgieva, Brexit'in sadece İngiltere ve AB ekonomilerini değil, bu ekonomilerle iş yapan düşük gelirli ekonomileri de etkileyeceğini kaydetti.

    Brexit'in etkilerinin azaltılması için elde fazla seçenek bulunmadığını ifade eden Georgieva, "Çok fazla seçenek yok. Ya borçlanmayı artıracaksınız ya da vergileri artırma yoluna gideceksiniz." ifadelerini kullandı.

    Georgieva, IMF'nin Brexit'in İngiltere dışındaki olası etkileri konusunda endişeli olduğunu dile getirerek, "Dikkate değer şekilde Avrupa ve İngiltere'ye bağımlı düşük gelir grubuna ait ülkeler konusunda özellikle endişeliyim. Maalesef bu (Brexit) iyi bir haber değil. Büyümeyi yavaşlatan birçok unsurun birleştiği bir zamana denk geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

    IMF verilerine göre, küresel ekonominin yaklaşık yüzde 90'ında ekonomik yavaşlamanın görüldüğünü ifade eden Georgieva, küresel ticaret gerilimlerinin ticaret büyümesini durma noktasını getirdiğini, imalat ve yatırımların zarar gördüğünü vurguladı.

    Georgieva, "En çok zarar veren gümrük vergilerinin doğrudan zararı değil, asıl zarar veren güvenin yok olması." ifadesini kullandı.

     

    5 yıldır her yerde aranıyordu! Kadın kıyafetiyle yakalandıDenizli’nin Honaz ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan ayrıca 'cinsel taciz', 'uyuşturucu ticareti' ve 'yaralama' gibi 7 suçtan aranan Erkan Gümüş (35), saklandığı ormanlık alanda, başında eşarp, üzerinde etekle yakalandı. Gümüş, tutuklandı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

    İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

    Diyarbakır HDP İl Binası önünde gerginlik! Gözaltılar var

    Diyarbakır HDP İl Binası önünde gerginlik! Gözaltılar var

    Yarın hava nasıl olacak? Yağmur var mı? 11 Ekim hava durumu...

    Yarın hava nasıl olacak? Yağmur var mı? 11 Ekim hava durumu...

    Gmail hesabı nasıl silinir? Gmail hesap silme linki

    Gmail hesabı nasıl silinir? Gmail hesap silme linki

    Sıradaki Haber