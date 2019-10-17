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    Haberler EkonomiIMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantılarına TCMB Başkan Yardımcısı Küçük katılacak
    17.10.2019 - 13:04 | | AA

    IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantılarına TCMB Başkan Yardımcısı Küçük katılacak

    ABD'de gerçekleştirilecek Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'na, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını (TCMB) temsilen TCMB Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük katılacak.

    IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantılarına TCMB Başkan Yardımcısı Küçük katılacak

    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu'nun başkanlık edeceği Türk heyeti ABD'ye gidecek.

    TCMB Başkanı Murat Uysal ile TCMB Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya, gündem yoğunluğu nedeniyle toplantılara katılmayacak. Türk heyetinde Merkez Bankası'nı ise daha önceden ABD'ye giden TCMB Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük temsil edecek.

    Heyet, toplantılara katılmanın yanı sıra yatırımcılarla görüşme yapacak.

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