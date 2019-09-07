BİST98.987-1,29EURO6,310,36USD5,710,43ALTIN276,78-0,36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiIMF’den yaş haddi ayarı
    07.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    IMF’den yaş haddi ayarı

    Uluslararası Para Fonu’na (IMF), başkan olma yaşını 65 ile sınırlayan kuralın kaldırıldığı bildirildi.

    IMF’den yaş haddi ayarı

    IMF’den yapılan yazılı açıklamaya göre, IMF Yönetim Kurulu, oy çokluğuyla Fon’un mevcut kurallarına göre, IMF Başkanlığı’na seçilmek için 65 yaşını ve bu görevdeyken 70 yaşını geçmemek şartını yürürlükten kaldırdı.

    Açıklamada, söz konusu şartın 1951 yılında konulduğu hatırlatılarak, başkanlıktan ayrılan Christine Lagarde’ın yerinin 4 Ekim’de doldurulacağına işaret edildi.

    Söz konusu değişiklik 13 Ağustos’ta 66 yaşına giren ve Avrupa’nın başkanlık için önereceği tek aday olarak kalan Bulgaristan kökenli Dünya Bankası Üst Yöneticisi Kristalina Georgieva’nın IMF’ye yeni başkan olabilmesine yönelik engellerin kaldırılması olarak değerlendirildi. IMF’nin açıklamasında ise bu konuya ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

     

    Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Küçük Sofia şifayı Türkiye’de buldu

    Küçük Sofia şifayı Türkiye’de buldu

    Fırat’ın doğusunda yarın kara devriyesi başlıyor

    Fırat’ın doğusunda yarın kara devriyesi başlıyor

    Talebe imamı darbe koordinatörü

    Talebe imamı darbe koordinatörü

    Diyarbakırlı ‘Huzur istiyoruz’ diyor

    Diyarbakırlı ‘Huzur istiyoruz’ diyor

    Sıradaki Haber