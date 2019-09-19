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    HaberlerEkonomi İnci Sözlük’ün %50’si satıldı
    19.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İnci Sözlük’ün %50’si satıldı

    İnternetteki forum sitelerinden Uludağ Sözlük ve İnci Sözlük markalarının yüzde 50’si, 10 milyon lira değerleme bedeli üzerinden satıldı.

    İnci Sözlük’ün %50’si satıldı

    Bursa’da faaliyet gösteren Ergünkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emin Adanur şirketin büyük ortağı oldu. 28 yaşındaki genç girişimci, iki sözlük sitesinin yanı sıra bu sitelere ait sosyal medya hesaplarını da aldı.

    Uludağ Sözlük 2005’te öğrenci projesi olarak başladı. 4 yıl sonra İnci Sözlük kuruldu. Ardından İncicaps ve Haberself sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.
    Şirketin satışı sonrasında yönetim kadrosu ve ekip üyeleri çalışmaya devam edecek. Yeni dönemde şirketin kurumsallaşmasına dönük çalışmalar yapılacak. Daha sonra uygulama geliştirme konusunda yatırım yapılacak. Oyun geliştirme çalışmalarına hız verilecek.

    Uludağ Sözlük, 850 bin günlük ziyaretçi ve 700 bin üyeye, İnci Sözlük ise 1.2 milyon üye ve sosyal medyada 15 milyon takipçiye sahip.

    Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.
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