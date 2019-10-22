İndirimden 15 bin kişi yararlandı

TOKİ’den yapılan yazılı açıklamada, 23 Eylül-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen indirim kampanyasına tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği kaydedildi. Borcunu ödemek ve tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik kampanyaya katılım, bir önceki döneme göre yaklaşık iki kat artış gösterdi.

13 bin kişi tapuyu aldı

Buna göre, önceki dönem 8 bin 735 konut ve iş yeri alıcısının yararlandığı kampanyadan bu dönem 14 bin 979 kişi faydalandı.

Kampanya kapsamında 13 bin 175 kişi bütün borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandı. Bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da yararlandığı kampanyada, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla kapatan bin 804 kişi de yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalandı.

İndirim kampanyasında kapatılan borçların yüzde 61’i banka kredisi kullanılmadan kişisel tasarruflarla yapıldı.