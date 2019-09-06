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    Haberler EkonomiING ‘Eşit Gelecek Fonu’ kurdu
    06.09.2019 - 07:50

    ING ‘Eşit Gelecek Fonu’ kurdu

    ING, toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlenmesine ve kadının ekonomiye eşit katılımına verdiği destek paralelinde Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile işbirliğine imza attı.

    ING ‘Eşit Gelecek Fonu’ kurdu

    ING Eşit Gelecek Fonu adıyla oluşturulan burs fonu ile mühendislik eğitimi alan kız öğrencilere destek sağlanacak. ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarını eğitimde yeni bir projeyle güçlendirmekten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. 

    Oluşturulan burs fonu ile üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim alan kız öğrencilere burs desteği sağlanacak. Fon bursiyerleri ekim-haziran ayları arasında 9 ay süre ile burs alacak.

    Kızlara destek

    ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, TEV ile başlatılan işbirliği ile eğitimle toplumsal cinsiyet eşitliğine verdikleri desteği bir ileri aşamaya taşıyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Abay, “Ekonomiye eşit katılım hedefini desteklemek için, genç kızlarımızın eğitimli, özgüvenli, finansal anlamda okuryazar ve risk almaktan çekinmeyen bireyler haline gelmelerini desteklememiz gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu. l EKONOMİ SERVİSİ

     

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