ING kredi faizini yüzde 1.09’a çekti

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, hem tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmeleri hem de ekonominin lokomotif sektörlerinden gayrimenkul sektörünü destekleme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında ING Türkiye konut kredisi miktarı bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 3 ila 120 ay vadede yüzde 1.09’a indirdi. Bu kampanyadan yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye’ye taşımak isteyenlerin de faydalanabileceği duyuruldu.

Ekonomiye katkı

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Konut kredisi faizimizi güncelledik. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.