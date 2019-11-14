ING Türkiye konutta faizi 0.98’e indirdi

Bu kapsamda ING Türkiyede konut kredisinde faiz oranını yüzde 0.98’e düşürdüğünü açıkladı. Yeni kampanya ile 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranı yüzde 0.98’e indi. Kampanyadan yeni kredi müşterilerinin yanı sıra konut kredisini ING Türkiye’ye taşımak isteyen müşteriler de yararlanabilecek.



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ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisinin önemli sektörlerinden biri olduğunun altını çizerek, “Konut almak isteyen ancak faizlerin düşmesini bekleyen tüketiciler için hayata geçirdiğimiz bu kampanya ile hem ekonomiyi desteklemeyi hem de müşterilerimizin en uygun koşullarda ev sahibi olmasına katkıda bulunabilmeyi hedefliyoruz. Sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.