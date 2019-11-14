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    HaberlerEkonomi HaberleriING Türkiye konutta faizi 0.98’e indirdi
    14.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ING Türkiye konutta faizi 0.98’e indirdi

    Merkez Bankası’nın arka arkaya yaptığı faiz indirimlerinin reel sektörlere olumlu yansıması devam ediyor. Kamu bankalarının Ağustos ayında konut kredisi faizini yüzde 0.99’a düşürmesi ardından özel bankalardan beklenen düşük konut kredisi adımı önceki gün iki özel katılım bankasından gelmişti. Özel bankalar birbiri ardına konut kredisi pazarını destekleyen ‘düşük faiz’li kredileri hayata geçiriyor.

    ING Türkiye konutta faizi 0.98’e indirdi

    Bu kapsamda ING Türkiyede konut kredisinde faiz oranını yüzde 0.98’e düşürdüğünü açıkladı. Yeni kampanya ile 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranı yüzde 0.98’e indi. Kampanyadan yeni kredi müşterilerinin yanı sıra konut kredisini ING Türkiye’ye taşımak isteyen müşteriler de yararlanabilecek.

    Katkıya devam

    ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisinin önemli sektörlerinden biri olduğunun altını çizerek, “Konut almak isteyen ancak faizlerin düşmesini bekleyen tüketiciler için hayata geçirdiğimiz bu kampanya ile hem ekonomiyi desteklemeyi hem de müşterilerimizin en uygun koşullarda ev sahibi olmasına katkıda bulunabilmeyi hedefliyoruz. Sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

    İstanbullular güne sisle uyandıİstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler uyarıldı.
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