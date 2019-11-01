ING Türkiye’de İK yönetimine atama yapıldı

Öztürk’ün bankada icra kurulu üyesi olarak da görev yapacağının duyurulduğu açıklamada şöyle denildi:

“İnsan kaynakları alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Meltem Kalender Öztürk, çalışan deneyimi ve yüksek performanslı takımlar yaratmak konusundaki uzmanlığı ile ING Türkiye çatısı altında inovatif, yenilikçi ve öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atmaya devam edecek.”