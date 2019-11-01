01.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
ING Türkiye’de İK yönetimine atama yapıldı
ING Türkiye’de İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Meltem Kalender Öztürk atandı.
Öztürk’ün bankada icra kurulu üyesi olarak da görev yapacağının duyurulduğu açıklamada şöyle denildi:
“İnsan kaynakları alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Meltem Kalender Öztürk, çalışan deneyimi ve yüksek performanslı takımlar yaratmak konusundaki uzmanlığı ile ING Türkiye çatısı altında inovatif, yenilikçi ve öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atmaya devam edecek.”
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.