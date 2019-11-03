ING Türkiye’den 9 ayda 65 milyar aktif toplam

Üçüncü çeyrek sonu itibarıyla özkaynakları 8.4 milyar TL, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 25.43 olarak gerçekleşen ING Türkiye, yılın ilk 9 ayında ekonomiye 38.7 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 47.1 milyar TL’lik kredi desteği sağladı. ING Türkiye’nin mevduat hacmi ise 37.1 milyar TL’ye yükseldi.

İlk dokuz aylık sonuçları değerlendiren ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay şunları söyledi:

“ING Türkiye olarak bu dönemde de mükemmel müşteri deneyimine sürekli yatırım yapmaya devam ettik. Bu konudaki son örneklerden biri hayata geçirdiğimiz Lokasyon Bazlı ATM Masrafsızlık uygulaması oldu. Sektörde öncü olacak bu uygulama ile ING Mobil’de Şube ATM Bulucu’ya giriş yaparak 1 km yakında ING ATM’si bulamayan müşterilerimiz, yakınındaki tüm diğer banka ATM’lerinden ücretsiz para çekebiliyor.”

Santral kuruyor

Sürdürülebilirliğin de ana odaklarından biri olduğunu belirten Abay. “Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi’nin çatısındaki 2 bin metrekarelik alanda güneş enerjisi santrali kurmak için yatırıma başladık. Bu santral tamamlandığında, kullandığımız elektriğin yüzde 30’unu güneşten üretiyor olmayı hedefliyoruz” dedi.