İngiliz lider Swinson'dan '50 milyar sterlinlik' seçim vaadi

Cambridge’de konuşan Swinson, 12 Aralık’ta yapılacak genel seçimi kazanmaları halinde İngiltere’nin AB’den çıkış sürecinin durdurulacağını belirterek, "Artan büyüme artışıyla birlikte gelecek beş yıl içerisinde vergi gelirlerinin de artmasıyla 50 milyar sterlin ek gelir elde edilir. " diye konuştu. Swinson, söz konusu ek gelirin kamu yatırımlarında kullanılacağını söyledi.

Buna ilaveten İngiltere’nin üye olarak kalması halinde 39 milyar sterlinlik boşanma tazminatını da ödemek zorunda kalmayacağını hatırlatan Swinson, “İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti ülkeye daha parlak bir gelecek vaadinde bulunamaz. Çünkü her ikisi de Brexit’in gerçekleşmesini istiyor. Hepimiz ayrılığın ekonomi için, sağlık sistemi (NHS) ve çevre için kötü olacağını biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Liberal Demokrat Parti manifestosunda gelecek beş yıl süresinde tren yolcu hizmetlerinin sabitlenmesi, 2035 yılına kadar bütün trenleri elektrik veya hidrojen ile çalışır hale getirilmesi gibi vaatlere yer veriyor.

Parti aynı zamanda asgari ücretin artırılmasını, akıl sağlığı alanında 11 milyar sterlin seviyesinde yatırım yapılmasını savunuyor.