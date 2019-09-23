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    HaberlerEkonomiİngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti
    23.09.2019 - 09:46 | | AA

    İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti

    Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti.

    İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti

    İngiliz Sivil Havacılık Kurumu’ndan (CAA) yapılan açıklamaya göre, Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildi. Böylece 178 yıllık Thomas Cook, şirketi kurtarmak için yapılan son dakika görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine resmen battı.

    Şirketin iflasıyla İngiltere’de 9 bin, tüm dünyada 20 bin kişi işi kaybetmiş oldu.

    Gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden, İngiliz vatandaşlarının geri getirilmesi için operasyon başlatıldı.

    Bu operasyon kapsamında 150 binden fazla İngiliz tatilcinin ülkelerine geri getirilmesi amaçlanıyor.

    Konuya ilişkin olarak Thomas Cook’un Üst Yöneticisi Peter Frankhauser şirketin iflasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, milyonlarca müşterisinden ve binlerce çalışanından özür diledi.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson tatilcilere yardımcı olunması için her türlü desteğin verileceğini ifade etti.

     

    Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Şırnak'ta devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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