İngilizler akın akın Türkiye’ye gelecek

Türkiye’nin turizmde en önemli pazarlarından İngiltere, 2020 sezonunda da Akdeniz ve Ege sahillerini doldurmaya hazırlanıyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen ve bu yıl 40. kez kapılarını açan World Travel Market (WTM) Uluslararası Turizm Fuarı’nda gündem dünyanın en eski tur operatörü İngiliz Thomas Cook ve ondan boşalan yerlerin nasıl doldurulacağı oldu. Fuara katılan Türk turizmciler, yabancı tur operatörlerinin ilgisine dikkat çekerken, yeni sezonda İngiliz pazarının hiç açık vermeden artmaya devam edeceğini ifade etti.



Son açıklanan turizm verisi olan eylül ayı istatistiklerine göre, Türkiye’yi yılın ilk dokuz ayında 2.2 milyona yakın İngiliz ziyaret etmiş, bu sayı geçen tüm yılları geride bırakmıştı. Thomas Cook’un iflası ardından şirketin en önemli ikinci pazarı olan Türkiye’de yeni sezon için endişeler oluşmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girerek, Thomas Cook’tan boşalan koltuk kapasitesi için uluslararası operatörler ile anlaşmalar imzalamıştı.









Planlamalar tamam



Dünyanın en büyük ikinci turizm fuarı WTM, bu yıl 3 günde 182 ülkeden turizmciyi ağırlarken, 3 milyar pound değerinde iş hacmi oluşturuyor.

Fuarı ikinci gününde ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Thomas Cook ile ilgili endişelerin olduğunu, ancak buradan boşalan 850 bin koltuğun yerine 1.3 milyon yeni koltuğu devreye alarak açığı kapattıklarını hatırlattı. Ersoy, fuarda uluslararası tur operatörleri tekrar ile görüştüklerini ve geçen yıla göre satışlarda ciddi artışlar olduğunu dile getirdi.



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, ‘Thomas Cook’un tüm dünyanın gündeminde olduğunu anlatırken, “2020 için sezonun dolu dolu geçeceğinden emin olduk. Tüm tur operatörleri ek yerler koymuş, uçuşları almaya başlamış. İngiltere pazarında Türkiye’ye yönelen talep her geçen gün artıyor” dedi.

‘2020’de rekor devam edecek’



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB); ITB Berlin, MITT Moskova, ATM Dubai gibi önemli uluslararası fuarların ardından WTM Londra Fuarı’na bu yıl ilk kez kendi standıyla katıldı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, WTM Londra’nın tüm dünyadaki turizm sektörünün geleceğine yönelik ipuçları verdiğini belirterek, fuarda Türkiye için çok olumlu dönüşler olduğun dile getirdi. Thomas Cook’un iflasının Türkiye’de ufak bir pazar boşluğu yarattığını kaydeden Bağlıkaya, bu negatif etkilerin kapatılacağını söyledi. Bağlıkaya, “Biz, rekabet üstünlüğüne ve kaliteli bir ürüne sahibiz. Üstelik Avrupa ile mesafemiz de yakın. 2020 ve ondan sonraki dönemde turist sayısının rekorlar kırarak devam edeceğine inancımız tam. Edindiğimiz izlenim görüşmelerin son derece olumlu geçtiği yönünde” dedi.



‘Yüzde 15 artış bekliyoruz’



Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, WTM Londra’da global tur operatörleri ve partnerlerinin Türkiye için ciddi bir portföy oluşturduklarını söyledi. İşler, “Fuar; iflastan sonraki gelişmeleri görmek, Brexit sonrası gelişmeler ve İngiliz pazarında Ege Bölgesine dönük artan talebi değerlendirmek için çok önemliydi. Burada özellikle jet2.com ile Türkiye partneri MTS’nin ciddi çalıştığını gördük. Yine easyJet ve TUI de çalışıyor. İngiliz pazarı 2020 yılında Türkiye’yi doldurmak için atakta. Yüzde 15’e yakın bir artış bekliyoruz. Yanı sıra Orta Avrupa’dan da çok iyi bir artış oranı göreceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.



Rezervasyonlar çok olumlu



Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa Genel Müdürü Ali Tunç Batum da fuara katılanlar arasındaydı. Batum, İngiltere pazarının Türkiye planlarının çok olumlu bulduklarını ifade etti. Batum, “Açıkcası yeni sezon için korkularımız vardı. Ancak mevcut uçak yerlerinin dolacağını gördük. Ege Bölgesi’ne inen İngiliz uçakların sayısında biraz daha fazla bir oran bekliyoruz. Kayıp öngörmüyoruz. Ön rezervasyonlar da bunu gösteriyor” dedi.



1.3 milyonluk ek kapasite









Bakanlığın daha önce anlaşmalarını yaptığı gidiş-dönüş 2020 yılı ek koltuk kapasiteleri şöyle: easyJet 607 bin adet, TUI 325 bin adet, jet2.com 325 bin 788 adet, British Airways 15 bin 637 adet, THY/SunExpress 25 bin adet.

