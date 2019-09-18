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    HaberlerEkonomiİngiltere’de enflasyon arttı
    18.09.2019 - 13:37 | | AA

    İngiltere’de enflasyon arttı

    İngiltere’de enflasyon ağustos ayında yıllık bazda yüzde 1,7 arttı.

    İngiltere’de enflasyon arttı

    İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi ağustos ayında yıllık bazda yüzde 1,9 olan beklentinin altında kalarak yüzde 1,7 artış kaydetti. Bir önceki ayda ülkede TÜFE yıllık bazda yüzde 2,1 artış göstermişti.

    Ülkede, ağustos ayında TÜFE aylık bazda da yüzde 0,5 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,4 artış gösterdi.

    İngiltere’de ağustos ayında çıktı üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise yıllık bazda yüzde 1,6 artış gösterdi. Bu veride piyasa beklentisi yüzde 1,7 düzeyindeydi.

    ONS açıklamasında, İngiltere’de ağustos ayında enflasyon verisinin beklentinin altında artış göstermesine gerekçe olarak bilgisayar oyunlarının fiyatlarındaki düşüş ve giyecek fiyatlarının tahmin edilenden daha az artış görülmesi gösterildi.

    İngiltere Merkez Bankası (BoE), orta vadeli enflasyon hedefini yüzde 2 seviyesinde tutmaya devam ediyor.

    Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Pantheon Macroeconomics İngiltere Baş ekonomisti Samuel Tombs, “Enflasyonda ağustos ayında görülen sert düşüşe rağmen, İngiltere Merkez Bankası’nın diğer merkez bankalarını takip ederek faiz indirimine gitme olasılığı oldukça düşük.” değerlendirmesinde bulundu.

    Macaristan Başbakanı Orban, Türk Konseyi üyesi dışişleri bakanlarıyla görüştüTürk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi açılışı için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ve Türk Keneşi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edildi.
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