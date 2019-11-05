BİST100.4020,31EURO6,39-0,01USD5,750,17ALTIN277,61-0,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiİngiltere'de hizmet sektörü ekimde durağan seyretti
    05.11.2019 - 14:16 | | AA

    İngiltere'de hizmet sektörü ekimde durağan seyretti

    İngiltere'de hizmet sektörü, geçen ay durağan seyretti.

    İngiltere'de hizmet sektörü ekimde durağan seyretti

    IHS Markit/CIPS verilerine göre, İngiltere'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 50 seviyesinde kaydedildi. Hizmet sektörü PMI, eylülde 49,5 seviyesinde bulunuyordu.

    PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı sektörel daralma olarak yorumlanıyor.

    İngiltere'de hizmet sektörü, ekonominin yaklaşık yüzde 80'ini temsil ediyor.

    IHS Markit'ten yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin hizmet sektöründe yeni siparişleri baskıladığı belirtildi.

    Kızıldeniz'den gelen zehirli deniz kestanesi uyarısıAntalya Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, zehirli deniz kestanesi ’Diadema Setosum’un Akdeniz ve Ege kıyılarında yayılımının devam ettiğini belirterek, kayalık bölgede denize giren ya da avlananları temastan uzak durmaları noktasında uyardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tokat'ta FETÖ'den 12 gözaltı kararı

    Tokat'ta FETÖ'den 12 gözaltı kararı

    Yer: Çanakkale! O halde görünce hemen koştular...

    Yer: Çanakkale! O halde görünce hemen koştular...

    Son dakika... TÜBİTAK'ta FETÖ operasyonu!

    Son dakika... TÜBİTAK'ta FETÖ operasyonu!

    Ramazan ne zaman? 2020 Ramazan ayı ve bayramı tarihleri

    Ramazan ne zaman? 2020 Ramazan ayı ve bayramı tarihleri

    Sıradaki Haber