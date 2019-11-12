İngiltere'de işsizlik geriledi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere'de ağustosta yüzde 3,9 olan işsizlik, eylülde yüzde 3,8'e indi.
Ülkede işsiz sayısı, eylülde 23 bin azalarak toplam 1,3 milyona geriledi.
İngiltere'de bonus ödemeleri dahil aylık gelir artışı ise eylülde yüzde 3,6 artış gösterdi.
ONS açıklamasında, "İstihdam oranı, son aylarda büyük değişimler göstermese de bir önceki yılın üzerinde. AB'den İngiltere'ye gelen ve çalışanların sayısındaki değişim çok küçük. Fakat AB dışından gelerek ülkede çalışanlarda artış var." ifadeleri kullanıldı.
İş adamının öldürülmesiyle ilgili davada şoke eden iddia!Fatih'te bir otele ait kafede otururken silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Saimait Aierken cinayetiyle ilgili 3 kişi yakalandı. Saimait Aierken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği öğrenildi.