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    HaberlerEkonomi Haberleriİngiltere’de konut fiyatları arttı
    28.11.2019 - 15:12 | | AA

    İngiltere’de konut fiyatları arttı

    İngiltere’de konut fiyatları kasım ayı sonunda yıllık bazda yüzde 0,8 'lik artış kaydetti.

    İngiltere’de konut fiyatları arttı

    Nationwide’dan yapılan açıklamada, ülkede konut fiyatlarının ekonomik ve politik belirsizlikler nedeniyle baskılandığına dikkat çekilirken kasım ayının sonu itibarıyla yıllık bazda konut fiyatlarının yüzde 0,8'lik artış kaydettiği bildirildi.

    Açıklamada aylık bazda kasım ayında konut fiyatlarının yüzde 0,5 arttığı, ortalama bir konut fiyatının yaklaşık 214 bin 734 sterlin olduğu belirtildi.

    Octane Capital Başekonomisti Jonathan Samuels ise kasım ayında bir miktar düzelmenin görüldüğünü hatırlatarak “Çok düşük borçlanma oranları, Brexit konusundaki bıkkınlık alım satımlara etki etmeye başladı. İnsanlar artık 'yeterse yeter' diyerek hayatlarına devam ediyor. Bunu kasım ayı aylık verilerinde görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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