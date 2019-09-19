19.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
İnovasyon köşesi açtı
Panasonic Life Solutions Türkiye, ‘Innovation Corner’ adlı yeni çalışma ortamının açılışını yaptı. Açılış, şirket başkanı Tatsuya Kumazawa, Yönetim Kurulu Üyesi Kenji Morishita, İcra Kurulu Üyeleri Mutlu Kutlu, Orhan Ünal, Melih Selimgil ve diğer yöneticilerin katıldığı törenle yapıldı.
İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Mutlu Kutlu, “Panasonic Life Solutions Türkiye olarak misyonumuz; konfor, güvenlik ve enerji verimliliğini artıran yenilikçi ürün ve insan odaklı yaşam çözümlerini tüm paydaşların memnuniyetini gözeterek tasarlamak, üretmek ve dünya pazarlarına sunmaktır” dedi.
Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.