İnovasyon şova devam

Katlanır ekran geri döndü

Samsung’un standında ilgi çeken ürünlerden biri de geçen nisan ayında geri çağrılan katlanabilir ekranlı telefon Galaxy Fold oldu. Fold 5G olarak sergilenen telefonun yenilendiği gözden kaçmadı. Telefonun daha güçlendirildiği ve menteşe mekanizmasının geliştirildiği görüldü. Çeşitli alanlarda geliştirmelerin yapıldığı telefonda en büyük geliştirme ekranı koruyan filmde oldu. Bu film cihazın en altına kadar genişletildi ve artık çıkarılamayacak hale getirildi. Bozulmaya karşı ekran yeni bir katmanla güçlendirilirken eni 15.5 mm’ye, ağırlığı 276 grama çıkarıldı. Telefon d ün itibariyle de Güney Kore’de satışa sunuldu. Ayrıca Samsung düşük bütçeli 5G telefonu A90’ı da tanıttı.

Masaj yapan oyuncu koltuğu

Acer, fuarda oyun bilgisayarları yanında geçen yıl tanıttığı oyuncu koltuğunun yeni versiyonunu tanıttı. Predator Thronos Air oyuncu koltuğu ya da kabini, oyun severlerin büyük ilgisini çekiyor. Dev gövdesi, çelik yapısı ve oyun oynamak için üç ekranı, bir oyuncu bilgisayarı ve webcam’i bulunan kabin, otomatik motorize edilebilen monitör kola da sahip. Oyun oynarken masaj yapıyor. Oyuncuyu kokpit biçimiyle sararak mükemmel oyun atmosferi yaratıyor. 8.900 euro’dan satışa çıkacak.

Çift ekranlı cep telefonu

LG, LG G8XThinQ ve daha gelişmiş bir LG çift ekranlı cep telefonu modelini tanıttı. LG Dual Screen, çoklu görevler ve mobil cihazlarda sosyalleşmek için tasarlandı. 2.1 inç’lik kapak ekranı, kullanıcıların ekranı açmaya gerek kalmadan saat, tarih, pil şarj durumu, bildirimler ve diğer bilgileri kontrol etmelerini sağlıyor. Yeni model, dizüstü bilgisayar gibi herhangi bir açıda görüntüleme imkanı sağlayan Freestop menteşe kullanıyor.

Modüler buzdolabını istediğin renkte tasarla

Samsung fuarda birkaç ürün grubunda farklı lansman yaptı. En ilgi çeken ürünü yeni modüler buzdolabı Bespoke oldu. Bu buzdolabını istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz. Kapağı için farklı renk seçenekleri de var. Modüler üniteler olarak tasarlanan buzdolapları, tek kapılıdan dört kapılı modellere kadar çok çeşitli boyut seçenekleriyle farklı alanlara uyum sağlayabiliyor. Buzdolabının yerinin mutfak olması gerektiği algısını yerle bir ediyor.

Sesli komutla çalışan TV

Arçelik Grubu bünyesinde yer alan Grundig, OLED TV teknolojisini Amazon’un kişiselleştirilmiş Fire TV akıllı deneyimiyle birleştirerek Grundig Fire TV Edition serisini geliştirdi. Hands-Free kontrol edilebilen Fire TV Edition OLED televizyonu ile kullanıcılar, uzaktan kumanda ya da başka bir cihaza gerek duymadan, sesli komutla kanallar, uygulamalar ve sevdiği içerikler arasında gezinebiliyor. Grundig Fire TV Edition serisindeki televizyonlarda ayrıca, hands-free olarak sesli komutla Alexa’dan müzik çalmasını, haberleri vermesini, hava durumunu kontrol etmesini ve daha birçok işlevi isteyebilirsiniz.

48 MP’lik üçlü kamerayla geldi

Nokia markasını bünyesinde bulunduran HMD Global, orta segmentte iki yeni cep telefonunu lanse etti. Nokia 7.2, Zeiss optik lenslere sahip 48 MP üçlü kamerasıyla dikkat çekiyor. Nokia 6.2 ise PureDisplay ekranıyla yapay zekânın desteklediği gelişmiş üçlü kamera yapısını tek bir akıllı telefonda bir arada sunuyor. DSLR seviyesinde pro-bokeh tarzının ilk kez bir akıllı telefona entegre edildiği Nokia 7.2 üstün görüntü kalitesi elde etmeyi sağlıyor.