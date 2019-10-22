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    HaberlerEkonomiİnşaat maliyet endeksi açıklandı
    22.10.2019 - 10:20 | | İHA

    İnşaat maliyet endeksi açıklandı

    İnşaat maliyet endeksi (İME), Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,79 arttı.

    İnşaat maliyet endeksi açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ağustos ayı İnşaat Maliyet Endeksi (İME) verisini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,61 düştü, işçilik endeksi yüzde 1,20 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,72, işçilik endeksi yüzde 26,43 arttı.

    Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 0,25 düştü

    Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,25 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,86 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,95 düştü, işçilik endeksi yüzde 1,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 7,22, işçilik endeksi yüzde 26,73 arttı.

    Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 2,30 düştü

    Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,30 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,29 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,70 düştü, işçilik endeksi yüzde 1,10 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 2,77 düştü, işçilik endeksi yüzde 25,33 arttı.

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