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    HaberlerEkonomi Haberleri İnşaat maliyet endeksi arttı
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    23.12.2019 - 10:11 | | İHA

    İnşaat maliyet endeksi arttı

    İnşaat maliyet endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,07 arttı.

    İnşaat maliyet endeksi arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ekim ayı İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi (İME), Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,40 düştü, işçilik endeksi yüzde 1,09 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 3,43 düştü, işçilik endeksi yüzde 25,38 arttı.

    Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 0,10 arttı

    Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,53 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,32 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 2,03 düştü, işçilik endeksi yüzde 25,52 arttı.

    Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,03 düştü

    Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,03 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,22 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,68 düştü, işçilik endeksi yüzde 1,50 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 7,75 düştü, işçilik endeksi yüzde 24,87 arttı.

    Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
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