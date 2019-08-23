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    HaberlerEkonomiÄ°nÅŸaat maliyeti artÄ±yor
    23.08.2019 - 07:50| EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ° Â

    Ä°nÅŸaat maliyeti artÄ±yor

    TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu, haziran ayÄ±na iliÅŸkin inÅŸaat maliyet endeksini aÃ§Ä±kladÄ±.

    Ä°nÅŸaat maliyeti artÄ±yor

    Buna gÃ¶re, inÅŸaat maliyet endeksi haziranda mayÄ±s ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 0.79 gerilerken, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 21.1 yÃ¼kseldi. AylÄ±k bazda malzeme endeksinde yÃ¼zde 1.23 dÃ¼ÅŸtÃ¼, iÅŸÃ§ilik endeksinde ise yÃ¼zde 0.22 arttÄ±. GeÃ§en yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±na gÃ¶re malzeme endeksi yÃ¼zde 18.9, iÅŸÃ§ilik endeksi yÃ¼zde 26.3 arttÄ±.

    Korku dolu anlar! 2 çocuÄŸuyla yola savrulduAntalya'nÄ±n Alanya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çÄ±kan otomobil, takla attÄ±. Kazada otomobili kullanan anne ve 2 çocuÄŸu ile yanlarÄ±nda bulunan 1 kiÅŸi, yola savrularak, yaralandÄ±.
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