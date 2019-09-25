İnşaat ve perakende güven tazeliyor

Merkez Bankası’nın yaptığı iki faiz indiriminden sonra bankaların ihtiyaç kredisi ve konut kredisi faizlerini peş peşe düşürmesiyle ekonomik hayatta başlayan canlanma istatistiklere de yansıyor. Faizlerin etkisiyle sektörel güven endeksleri eylülde ağustosa göre, hizmetler, perakende ve inşaat sektörlerinde önemli oranlarda yükseldi.

Satışlar hızlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ağustos ayında 55.5 düzeyindeyken, eylül ayında yüzde 8.3 artarak 60.1’e çıktı. Eylülde, alınan siparişler ile çalışan sayısı beklentisinde de önemli artışlar oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 6.6 ve yüzde 9.4 artarak 44.4 ve 75.9 değerlerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende güven endeksi eylülde yüzde 2.7 artarak 97.6 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4.1, yüzde 1.0 ve yüzde 3.4 artarak 89, 105.8 ve 98.1 değerlerini aldı.

Hizmet hareketlendi

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü endeksi ağustostaki 89.1 düzeyinden, eylülde yüzde 0.2 artarak 89.3’e yükseldi. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 1.9 ve yüzde 1.0 artarak 87 ve 85.4 değerlerini aldı. Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise yüzde 2.2 azalarak 95.4’e geriledi.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

Sanayide son durum

Reel kesim güven endeksi (RKGE), eylül ayında bir önceki aya göre 3.7 puan azalarak 98.8 düzeyine geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) 2.4 puan azalarak 99.7 düzeyine indi.

Buna göre, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine dönerken, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler, ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyir zayıflayarak devam etti.