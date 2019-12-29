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    29.12.2019 - 11:10 | | AA

    İnternet alışverişte buna dikkat!

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)  Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı gibi internet üzerinden alışverişlerin  arttığı dönemlerde siber saldırıların ve dolandırıcılıkların da arttığını  belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    İnternet alışverişte buna dikkat!

    Palandöken, yazılı açıklamasında, internet alışverişlerine ilişkin  değerlendirmede bulundu.

    Yılbaşı dönemlerinde gıda, kozmetik, tekstil, ayakkabı ve hediyelik  eşya gibi alışverişlerin büyük çoğunluğunun internet üzerinden yapıldığına işaret  eden Palandöken, vatandaşların dolandırıcıların internette oluşturduğu tuzaklara  düşmemesi için abartılı kampanya ve tekliflerden uzak durması gerektiğini  bildirdi.

    Palandöken, piyasa değerinin çok altında fiyatla ürün satan internet sitelerine şüpheyle yaklaşılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Çevrimiçi alışverişlerin arttığı dönemlerde vatandaşların kimlik ve kredi kartı bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan siber dolandırıcılık vakaları da  artıyor. İnternette alışveriş trafiğinin yoğunlaştığı zamanlar siber  dolandırıcılar için adeta bir fırsat niteliğinde. Sahte mesajlar ve bağlantılı  linklerle vatandaşlar siteye yönlendirilip çeşitli yollarla banka hesapları veya  kredi kartı bilgileri ele geçiriliyor. Bu tür siber saldırılara karşı  vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı."

    İnternet alışverişlerinde özellikle ilgili sitenin adres çubuğuna  dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, bu sitelerin kurumsal olup  olmadığının, gizlilik ilkelerine uygun hareket edip etmediğinin incelenmesinin  önem taşıdığını belirtti.

    Palandöken, kurumsal ve "3D Secure" güvenli ödeme sistemi olan  internet sitelerinin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Toplumda  e-ticaret farkındalığını geliştirmek adına kamu spotları oluşturulmalı. Okul  çağından başlayarak çocuklarımıza güvenli e-ticaretin nasıl yapılması gerektiği  konusunda eğitimler verilmeli. İhtiyaç fazlası ürün satın almaya yönlendiren ve  yanıltıcı alışveriş reklamları sunan internet siteleri mutlaka denetlenmeli. Öte  yandan internet sitelerini bire bir kopyalayan dolandırıcılık yöntemlerine karşı  kontrol mekanizması geliştirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

     

     

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