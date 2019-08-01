İnternet üzerinden yayınlara RTÜK'ten lisans şartı geldi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ortak hazırlanan, 'Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliği', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yönetmelik ile yayın hizmetleri alanında ifade ve haber alma özgürlüğünün, düşünce çeşitliliğinin, rekabet ortamının ve çoğulculuğun güvence altına alınması, yoğunlaşmanın önlenmesi, kamu menfaatinin korunması amaçlandı. Bu kapsamda çocukların ve gençlerin, fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek medya içeriklerine ilişkin ebeveyn kontrolü sağlanması yönünde tedbirler alındı.

UYDU VE KARASAL YAYINI OLANLARA ÜCRETSİZ LİSANS

Üst Kurul, yönetmelikte belirtilen şartları sağlayıp internet ortamından yayın yapmak isteyen kuruluşlara talepleri doğrultusunda İNTERNET-RD yayın lisansı, İNTERNET-TV yayın lisansı ve İNTERNET-İBYH (isteğe bağlı yayın hizmeti), internet ortamından yayın iletim hizmeti sunmak isteyen platform işletmecisi kuruluşlara ise 'internet ortamından yayın iletim yetkisi' verecek. Karasal, uydu ve kablolu ile benzeri yayınlar için lisansı olan medya kuruluşlarına, internet ortamındaki yayınları için ücretsiz lisans alma imkanı tanındı. Ancak bu hak, medya kuruluşlarının internet ortamından yapacağı yayının, mevcut yayınıyla eş zamanlı ve değişiklik yapmadan gerçekleştirilmesi durumunda geçerli olacak. Söz konusu kuruluşların, isteğe bağlı yayın hizmeti de sunmak istemeleri halinde İNTERNET-İBYH de almaları gerekecek. Lisanslandırma çalışması yayın hizmeti sunan şirketleri kapsarken, gerçek kişilerin lisanslandırılması söz konusu olmayacak.

YAPTIRIM UYGULANACAK

İnternet yayın lisansı ve internet ortamından yayın iletim yetkisi olmadan yayın yapanlar, verilen sürelerin sonunda başvuru talebini içeren dilekçe ile birlikte taahhütname sunmaz ve 3 aya tekabül eden lisans ücretini yatırmaz, ilgili içerik çıkarılmaz ise yaptırım uygulanacak. Bu yaptırımlar kapsamında içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi süreci ile birlikte ilgili kuruluşların yetkilileri hakkında yasal işlemler başlatılacak. Kuruluşlara 10 yıl süreyle verilecek olan internet ortamından yayın lisanslarının, ücretleri de belirlenirken, İNTERNET-RD yayın lisansı için 10 bin lira, İNTERNET-TV yayın lisansı ücreti için 100 bin lira, İNTERNET-İBYH yayın lisansı ücreti için 100 bin lira ödenecek. İnternet ortamından tele alışveriş konulu tematik yayın lisans ücretleri ise bu tutarların 5 katı olarak hesaplanacak. İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti de yıllık 100 bin lira olarak tespit edildi.

Yayın hizmetlerini abone veya kullanıcılara ücret karşılığında ve koşullu erişim yoluyla sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yıllık net satışlarının binde 5’ini izleyen yılın nisan ayı sonuna kadar Üst Kurul'a ödeyecek. Yayın lisans ve yayın iletim yetkilendirme ücretleri peşin veya taksitle ödenebilecek. Kuruluşların internet ortamından lisanslama-yetkilendirme işlemlerine ilişkin başvurularını bugünden itibaren 1 ay içerisinde gerekli bilgi ve belgeler ile Üst Kurul'a yapmaları isteniyor.