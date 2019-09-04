İnternet yayınına 600 başvuru geldi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girmesinin ardından Üst Kurul’a yapılan başvurulara ilişkin rakamları paylaştı.

Şahin, “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin Netflix, Blu Tv, Puhu Tv, Turkcell, Vodafone, Digitürk, Tivibu gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık” ifadelerini kullandı.

1 Ağustos 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumuna, iletimine, medya hizmet sağlayıcılara, yayın lisansı, platform işletmecilerine de yayın iletim yetkisi verilmesine ve söz konusu yayınların denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti.

Yönetmelikle radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıların, RTÜK’ten internet ortamında yayın lisansı alması zorunluluğu getirilmişti.

1.5 milyon kişi Netflix abonesi

İnternet yayınlarına yönelik yeni düzenlemenin gerektirdiği lisans başvuru sürecini başlattığını duyuran Netflix Türkiye’den şu açıklama yapıldı:

“Türkiye’de sayıları gittikçe artan 1.5 milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye’den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz. Bir yandan Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirmek üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”