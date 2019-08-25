İnternette en çok ‘Despacito’ izleniyor

İlk sırada 6.39 milyar izlenme sayısıyla Porto Rikolu şarkıcı Luis Fonsi’nin ‘Despacito’ parçası bulunurken, ikinci sırada 4.35 milyar izlenmeyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran’ın ‘Shape of You’ ve üçüncü sırada 4.21 milyar izlenme sayısıyla Wiz Khalifa’nın ‘See You Again’ parçası bulunuyor.

Müzik kliplerinin yoğunlukta olduğu en çok izlenenler listesinde, çocuk şarkıları ve çizgi film klipleri de bulunuyor.

Dünyanın 5 katı

YouTube’da en çok izlenen ilk 10 videonun toplam izlenme sayısı ise, 38.4 milyarla dünyanın toplam nüfusunun 5 katına ulaştı.

Dijital müzik platformlarına olan ilgi de artıyor. Spotify’ın geçen yılın ikinci çeyreğinde 180 milyon olan aylık aktif kullanıcısı sayısı bu yılın aynı döneminde yüzde 28.8 artış göstererek 232 milyona ulaştı.

Apple Music’in ücretli üye sayısı, geçen yılın haziran ayında 27 milyon iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 122 artarak 60 milyona yükseldi.