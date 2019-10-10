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    HaberlerEkonomiiPhone 11'in Türkiye fiyatı el yakacak
    10.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    iPhone 11'in Türkiye fiyatı el yakacak

    Apple, son model iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in Türkiye fiyatlarını açıkladı.

    iPhone 11'in Türkiye fiyatı el yakacak

    Apple, 18 Ekim’de Türkiye’de satışa çıkacak telefonların fiyatlarını resmi olarak duyurdu.

    7.299-14.999 TL arası

    Buna göre, iPhone 11 64 GB (7.299 TL), iPhone 11 128 GB (7.749 TL, iPhone 11 256 GB (8.599 TL’ye satılacak.
    iPhone 11 Pro 64 GB (10.999 TL), iPhone 11 Pro 256 GB (12.299 TL), iPhone 11 Pro 512 GB (13.999 TL) fiyatla satılacak.
    iPhone 11 Pro Max 64 GB (11.999 TL), iPhone 11 Pro Max 256 GB (13.299 TL), iPhone 11 Pro Max 512 GB (14.999 TL) olacak.
    iPhone 11’in ekranı 6.1 inç, iPhone 11 Pro’nunki 5.8 inç ve iPhone 11 Pro Max’inki 6.5 inç büyüklükte. Tasarımda birkaç geliştirme hariç önceki modellere göre çok değişiklik yok.

    Kamera sayısı arttı

    iPhone 11’de iki arka kamera var. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri ise üç arka kameraya sahip. Apple, kamera özelliklerinde rakiplerini geriden takip ediyor.

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