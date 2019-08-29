Irak - Türkiye arasında yeni petrol hattı yolda

“Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı, Irak’ın kuzeyinde üretilen petrolü piyasalara en güvenli ve en seri şekilde çıkarma, Ceyhan’daki terminalden Akdeniz başta olmak üzere pazara açılma imkanına sahip. Bugün birçok yeni projeyi görüşüp değerlendirdik. Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı sadece Irak’ın kuzeyindeki petrolü değil, ülkenin diğer bölgelerinde çıkarılan petrolün de pazara ulaştırılması açısından büyük bir görev üstlenebilecek durumda.”

Eski güzergahta olacak

Irak Petrol Bakanı Gadban da şunları kaydetti:

“Irak hükümetinin onayı ve teyidiyle Irak Petrol Bakanlığı’nın niyetini ilettik. Bu niyet, Irak’ın ham petrolünü Kerkük’ten Türkiye sınırına taşıyacak eski güzergah üzerinde yeni bir petrol hattının inşa edilmesidir. Bu hat, Basra-Akabe petrol boru hattıyla da bağlantılı olacaktır.”

Elektrik ticareti genişleyecek

Türkiye ve Irak arasında elektrik konusunda geçmişte sınırlı bir ticaret olduğunu anımsatan Dönmez, “Bunu biraz daha genişletmek arzusundayız. Keza Irak’ın elektrik altyapısında ihtiyaç duyduğu yapım ve malzeme hususunda Türkiye olarak gereken yardımı yapmaya hazırız. Bizim müteahhit firmalarımız Irak’ta öteden beri birçok altyapı ve üstyapı işinde başarıyla büyük projelere imza attı. İnşallah Irak’ın ihtiyaç duyduğu bu konularda gerek bizim kamu kurumlarımızın gerekse özel kurumların üzerine düşeni yapacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Gadban da bu konuya değinirken, “İki ülke arasında elektrik hattının çekilmesi yönünde ortak bir yaklaşım söz konusu” dedi. Dönmez ile görüşmede iki ülke arasındaki ticaretin en yüksek seviyeye çıkarılmasına odaklandıklarını kaydeden Gadban, “Türk şirketlerinin faaliyetlerini de masaya yatırdık” bilgisini verdi.