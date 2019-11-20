BİST106.785-0,69EURO6,310,01USD5,700,05ALTIN270,320,23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleriİran Rusya'dan 5 milyar dolar kredi alacak
    20.11.2019 - 21:37 | | AA

    İran Rusya'dan 5 milyar dolar kredi alacak

    İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, demir yolu hattı ve enerji projeleri için Rusya'dan 5 milyar dolar borç alacaklarını belirtti.

    İran Rusya'dan 5 milyar dolar kredi alacak

     

    Bakan Erdekaniyan, devlet medyasında yer alan açıklamasında, İran Meclisi tarafından şubat ayında onaylanan kredinin kullanıma geçirilmesiyle ilgili yarın Moskova'yı ziyaret edeceğini ve Rus mevkidaşı Aleksandr Novak ile bir araya geleceğini söyledi.

    Erdekaniyan, Moskova'dan alınacak kredinin Hürmüzgan eyaletindeki 1400 megavatlık elektrik santrali ve demir yolu hatlarının ihyasında kullanılacağını aktardı.

    İran Meclisi, şubat ayında hükümetin Rusya'dan altyapı yatırımları ve projeler için 5 milyar dolar kredi almasını öngören yasayı onaylamıştı.

    Galata Kulesi maviye büründüGalata Kulesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında mavi renkle ışıklandırıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 20 Kasım (MPİ bilet ikramiye sorgulama)

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 20 Kasım (MPİ bilet ikramiye sorgulama)

    Yeni vergi düzenlemesine ilişkin teklifin birinci bölümü kabul edildi

    Yeni vergi düzenlemesine ilişkin teklifin birinci bölümü kabul edildi

    Şans Topu sonuçları belli oldu 20 Kasım (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)

    Şans Topu sonuçları belli oldu 20 Kasım (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)

    Eşini öldürdü, engel olmak isteyen komşuyu yaraladı

    Eşini öldürdü, engel olmak isteyen komşuyu yaraladı

    Sıradaki Haber