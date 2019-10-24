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    HaberlerEkonomiİran'da enflasyon yüzde 42
    24.10.2019 - 12:45 | | AA

    İran'da enflasyon yüzde 42

    İran'da son bir yıldaki enflasyon yüzde 42 olarak açıklandı.

    İran'da enflasyon yüzde 42

    İran İstatistik Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki son 12 aylık enflasyon oranının yüzde 42 olduğu belirtildi.

    Bu, geçen ay 42,7 olarak açıklanan yıllık enflasyonda yüzde 0,7 düşüşe işaret ederken, aylık enflasyonun da yüzde 28,3 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

    Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, İran'da enflasyon oranının 2019'da yüzde 40'ın altına düşeceğini öngörüyordu.

    İran'da enflasyon nükleer anlaşmanın yürürlüğe girerek yaptırımların kaldırıldığı 2016'da 26 yıl aradan sonra ilk kez yüzde 9'a gerileyerek tek haneye düşmüştü.

    ABD'nin geçen yıl mayısta nükleer anlaşmadan çekilerek İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymasının ardından ülkedeki enflasyon oranı dramatik bir şekilde yükselmişti. Enflasyon bu yıl mayıs ayında yüzde 52,1'e kadar çıkmıştı.

     

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