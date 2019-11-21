İş Bankası destekledi Zeugma ışığa çıktı

Zeugma’nın doğusunda yer alan ve Roma konut örneklerinden biri olan Muzalar Evi’ndeki kazı çalışmaları 2007 yılında başladı.



Açık hava müzesi



Kazılar, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutalmış Görkay başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirildi. Muzalar Evi’nde 2012-2019 yılları arasında yapılan kazı çalışmaları ile Gaziantep Arkeoloji Müzesi’ne 938 eser kazandırıldı. Fırat Nehri’nin üzerinde karşılıklı iki kent şeklinde konumlanmış ve 20 bin dönümlük arazi üzerinde bulunan Zeugma Antik Kenti, dünyanın önde gelen açık hava müzelerinden biri.









Kazı başkanı Görkay, Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen, İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker’e kazı alanında bilgi verdi.



Uzun soluklu projeler



İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker, bankanın arkeoloji alanında verdiği desteklerle Anadolu topraklarındaki eşsiz arkeolojik değerlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflediğini söyledi. Yumuşaker, Muzalar Evi kazısına ise 2012’den beri sağladıkları desteğin, arkeoloji alanındaki diğer çalışmalarının da ilk önemli adımını oluşturduğunu kaydetti. Bu destekleri uzun soluklu kurumsal ve sosyal projeler olarak gördüklerini belirten Yumuşaker, “Antalya’da Patara, İzmir’de Teos ve Aydın’da Nysa Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarını da destekliyoruz. 1985 yılından bu yana Kırşehir Kaman’da kazı çalışmalarını sürdüren Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’ne de çeşitli katkılar sağlıyoruz” dedi.

