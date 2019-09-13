13.09.2019 - 14:31 |
İş Bankası'ndan konut kredisinde faiz indirimi!
İş Bankası, konut kredisinde 120 ay vadeye kadar %1,17 oranı uygulayacak.
Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını indirdi. Farklı konut finansman ürünleri sunan İş Bankası, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar %1,17 oranı uygulayacak.
Kişiye özel geri ödeme seçenekleri sunan İş Bankası’nın ev kredisi ürünlerine dair detaylara ve kredi koşulları ile ilgili bilgiye internet sitesinden ulaşılabiliyor.
Herkes, kalpli gölün pembeleşmesini bekliyorYılın sadece birkaç günü pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğrafları nedeniyle popüler olan kalp şeklindeki gölün bu yıl da pembe rengini almasına kısa bir zaman kaldığı düşünülüyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan Köyü'nde bulunan göl şu anda kahverenginde bulunurken çevredekiler heyecanla bu yıl da pembe rengine dönüşmesini bekliyor.