İş Bankası’ndan yeni bir ihraç...

3 ayda bir değişken kupon ödemeli ihracın yıllık getirisi 5 yıl vadeli devlet tahvilinin üzerine 350 baz puan ek getiri ile belirlendi. İş Yatırım’ın aracılık ettiği ve emeklilik fonları ile yatırım fonları başta olmak üzere 70’e yakın nitelikli bireysel ve kurumsal yatırımcının ilgi gösterdiği ihraçta, 300 milyon TL olarak duyurulan satış tutarı, gelen talep sonrasında 350 milyon TL olarak gerçekleşti. Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Sermaye Piyasaları Müdürü Işıl Dadaylı, Türk lirası cinsinden, 10 yıl vadeli ve beşinci yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracının, yurt içinde yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik olarak ihraç edildiğini ifade etti.