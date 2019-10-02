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    HaberlerEkonomi İş Bankası’ndan yeni bir ihraç...
    02.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İş Bankası’ndan yeni bir ihraç...

    İş Bankası, Türk Lirası cinsinden katkı sermaye niteliğindeki borçlanma aracı ihraç etti. İş Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre banka, yurt içinde Türk lirası cinsinden katkı sermaye niteliğindeki üçüncü borçlanma aracı ihracını gerçekleştirdi.

    İş Bankası’ndan yeni bir ihraç...

    3 ayda bir değişken kupon ödemeli ihracın yıllık getirisi 5 yıl vadeli devlet tahvilinin üzerine 350 baz puan ek getiri ile belirlendi. İş Yatırım’ın aracılık ettiği ve emeklilik fonları ile yatırım fonları başta olmak üzere 70’e yakın nitelikli bireysel ve kurumsal yatırımcının ilgi gösterdiği ihraçta, 300 milyon TL olarak duyurulan satış tutarı, gelen talep sonrasında 350 milyon TL olarak gerçekleşti. Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Sermaye Piyasaları Müdürü Işıl Dadaylı, Türk lirası cinsinden, 10 yıl vadeli ve beşinci yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracının, yurt içinde yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik olarak ihraç edildiğini ifade etti.

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