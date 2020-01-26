İş dünyası harekete geçti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm illerdeki oda ve borsalar ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, deprem bölgesinin ihtiyaçları doğrultusunda yardım göndermeye başladıklarını bildirerek, “Yardımda bulunmak isteyen üyelerimiz, il ve ilçesindeki oda ve borsalarla iletişime geçebilir” dedi. Hisarcıklıoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Kaybettiklerimizin acısı yüreğimizi yaktı. Tüm milletimize geçmiş olsun. Milletimizin birlik ve beraberlik ruhu içinde, her felakette olduğu gibi bu felakette de dayanışma içinde olacağına ve yaraların, acıların sarılması hususunda gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Zor günlerde hep beraber el ele vererek, yan yana olmalıyız.”

TESK’ten çağrı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, depremin etkilediği Elazığ ve Malatya’nın yaralarını sarmak için 81 temsilciliklerine genelge gönderdiklerini ve yardım kampanyası düzenlediklerini bildirdi. Palandöken, “Bugün birlik günü. Kuru gıdadan, temizlik ürünlerine, çocuk bezinden her türlü temizlik malzemesine, battaniye, ısınma ve barınmak için gerekli her türlü ürün kampanya kapsamında toplanarak kısa sürede Elazığ ve Malatya’ya gönderilecek. Bu konuda duyarlı tüm vatandaşlarımızı yardım kampanyamıza destek olmaya çağırıyorum” dedi.

20 TIR’lık yardım

İstanbul Ticaret Odası (İTO), depremde, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 20 TIR temel ihtiyaç malzemesi gönderiyor. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Acil olarak ısıtıcı, gıda, çocuk bezi, çocuk giyeceklerinden oluşan İTO yardım TIR’larımızı yola çıkarıyoruz. TIR’lar bugün Elazığ AFAD’a ulaşacak” dedi.

‘Sorumluluk alırız’

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da, “İSO olarak, afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması noktasında, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazırız” dedi.