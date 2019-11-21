İş dünyası plastik kirliliğine karşı güçlerini birleştirdi

Türkiye’de faaliyet gösteren önemli 26 şirket, plastik kirliliğiyle mücadele için oluşturulan İş Dünyası Plastik Girişimi’ne dahil oldu. Girişime dahil olan ve ‘2021 yılına kadar plastik taahhütlerimizi açıklayarak çözümün parçası olacağız’ taahhüdünde bulunan şirketler: “Akkök Holding, Anadolu Efes, Anadolu Grubu, Coca Cola İçecek, Deloitte, Elif Plastik, Eczacıbaşı Holding, Garanti BBVA, IC Holding, Kibar Holding, Koç Holding, LAV, Limak Holding, Migros Grubu, Nestle Waters Türkiye, Organik Kimya, PepsiCo, P&G, Sabancı Holding, Sunar NP, Sütaş, Unilever, WPP, Yaşar Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding” oldu.



Arter’in Dolapdere’deki yeni binasında gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, bugün okyanuslarda plastik atıklardan oluşan 5 büyük ada bulunduğunu belirtti. Çakıroğlu, “Dünyada her yıl 400 milyon tona yakın plastik üretiliyor. Bu üretimin yarısından fazlası, tek kullanımlık plastiklerden oluşuyor. Bu plastiklerin doğada kaybolması ise yüz yılları alıyor. WWF verilerine göre tedbir alınmazsa ve mevcut durum devam ederse 2050 yılına gelindiğinde denizlerde balıklar kadar plastik olacak” dedi.



Balık kadar plastik



Çakıroğlu, Koç Topluluğu’nun 2020 yılının sonuna kadar tek kullanımlık plastik tüketimine son vereceği taahhüdüne dikkat çekerken, plastiğe yönelik çalışmalarının kapsamını daha da genişleteceklerini açıkladı.



Kredi kartı kadar plastik



Etkinlik kapsamında açılış konuşmalarından sonra ‘İş Dünyası Plastik Girişimi Duyurusu’ başlıklı oturum düzenlendi. Oturumda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, “İklim değişikliği dünya ekonomisine yıllık 500 milyar dolara yakın zarar veriyor” dedi.



Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, girişime dahil olan şirketlerin bir yıl içinde taahhütlerini açıklayacağını, bu taahhütten sonra bir yıl içinde harekete geçilip bunun takibinin yapılacağını anlattı.



İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ise, denizlerdeki atığın yüzde 90’ının plastik olduğunu belirterek, şu anda denizlerde 150 milyon ton plastik atık olduğunu söyledi. Edin, “WWF’nin araştırmasına göre haftada ortalama bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz. Bunu sudan, balıklardan alıyoruz” dedi.