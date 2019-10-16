‘İş gücüne katılım orta vadede artar’

Raporda, “Dengelenme süreci sonrasında ekonomik aktivitenin yeniden canlanması, kadınların eğitim seviyesindeki iyileşme ile uygulamaya konulan sosyal güvenlik reformları nedeniyle emeklilik yaşındaki artışların belirleyici olacağı düşünülmektedir” denildi. Raporda yer alan bazı tespitler şöyle:

Eğitim etkiliyor

“nSon dönemlerde istihdam artışlarına katkıların ağırlıklı bir şekilde hizmetler sektöründen geldiği görülmektedir.

Haziran 2019’da mevsimsellikten arındırılmış verilere göre hizmetler istihdamının 7 bin kişi gerilediği, tarım, sanayi ve inşaat istihdamlarında ise değişimin pozitife döndüğü görülmüştür.

Haziran 2019 döneminde son 1 yılda gerçekleşen 802 bin kişilik net toplam istihdam azalışının 493 bin kişilik kısmı inşaat sektöründen gelmektedir.

2019 ikinci çeyreğinde kamu istihdamı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10.6 artış kaydetmiştir. 2018’in ikinci çeyreğinden itibaren gözlenen yüksek artışlarda daha önce kamu istihdamında yer almayan taşeronların kamu çalışanı statüsüne (sürekli işçi) geçmesi etkili olmuştur.

İş gücüne katılım oranlarına ilişkin veriler incelendiğinde, hem genelde hem de kadın ve erkeklerde eğitim seviyesi arttıkça iş gücüne katılım oranlarında bir artış gözlenmektedir. Bu artışlar kadınlarda daha belirgin haldedir.

Üniversite mezunu olmak iş gücüne katılımda kadınlar için belirgin bir faktördür. Mesleki ve teknik lise mezunlarının normal lise mezunlarına göre daha fazla işgücü piyasasına katıldıkları gözlenmektedir.”