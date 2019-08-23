İş insanları ATO’da turşu kurdu

ATO’da, 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ve 14. Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali’nin tanıtım toplantısı yapıldı. Katılımcıların birlikte Çubuk turşusu da kurdukları toplantıda konuşan Baran, şunları söyledi:

“Türkiye’de 436 ürün coğrafi tescil aldı, 416 ürünün de coğrafi işaret işlemleri devam ediyor. Coğrafi işaret, yöresel nitelikte ve geleneksel değerler taşıyan ürünleri ilgi odağı haline getiren bir tescil sistem. Ankara’nın 12 ürünü coğrafi işaret aldı.”

10 bin ton ihracat

KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da “İzolasyon altında yaşayan ülkenin insanları olarak, tescilin, kimliğin ne anlama geldiğini, ne kadar gelir sağladığını biliyoruz ve çok önemsiyoruz” dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da coğrafi işaret belgesi olan Çubuk turşusunun üretim belgeli 24 işletmede üretildiği bilgisini vererek, “Çubuk turşusunda bu yılki üretim hedefi 40 bin ton, ihracat hedefi ise 10 bin ton” diye konuştu.