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    03.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İş LeasIng’den güneş enerjisine finansman

    İş LeasIng’den güneş enerjisine finansman

    İş Leasing, güneş enerjisi sektörünün önde gelen oyuncularından Seferoğlu Elektrik ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol ile Seferoğlu Elektrik’in başta öz tüketim amaçlı olmak üzere organize sanayi bölgeleri, oteller, AVM’ler ve fabrika çatılarına kuracağı güneş enerjisi santrallerinin son kullanıcılarına yönelik olarak İş Leasing tarafından finansman sağlanacak.

    İşbirliği anlaşmasının imza töreninde konuşan İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, “Yenilenebilir enerji finansmanı konusunda sektörümüzdeki öncü konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Güneş Enerjisi Santrali kurulumu alanında önemli ve tecrübeli bir firma olan Seferoğlu Elektrik’in öz tüketim amacıyla proje geliştirdiği kullanıcılara yönelik olarak leasing yöntemi ile finansman sağlayacağız. Böylece sanayicimiz elektrik faturası ödemek yerine nakit akışına uygun bir kira planı ile kendi elektrik santraline kavuşacak. Elektrik tüketimi yoğun OSB’lerin, tatil köylerinin, AVM’lerin, fabrikaların sunduğumuz bu çözüme yoğun ilgi göstermesini bekliyoruz” dedi. Seferoğlu Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Seferoğlu ise yaptığı açıklamada, “Bu işbirliği ile müşterilerimize nakit akışlarına ve proje fizibilitesine uygun finansman seçenekleri sunabileceğiz” diye konuştu.

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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