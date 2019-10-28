İşbir Yatak’taki yeniden yapılanma tamamlandı

İşbir Holding’in amiral markası İşbir Yatak, sürdürülebilir iş hedefleri doğrultusunda 20 yıldır geçerli olan bölge distribütörlüğü yapısından, merkezi yönetime bağlı bölge müdürlükleri yapısına geçti.

2019’da başlayan ve altı coğrafi bölgeyi kapsayan değişim, Ege Bölge Müdürlüğü’nün aktif olması ile tüm Türkiye çapında tamamlanmış oldu. İşbir Yatak, artık tüm Türkiye’de kendi bölge müdürlükleri ile faaliyette olacak.

Firmanın satış müdürü Tufan Boynuyoğun, “Türkiye çapında bayileriyle büyüyen bir marka olarak bu yapılandırma sayesinde bayilerimizle olan ilişkilerimizi daha sağlam bir zemine oturtacağız” dedi.