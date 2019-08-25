İşçiyi mumla arıyorlar...

İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce, 2019’un 7 ayında 1685 işletmenin kendilerinden 12 bin 50 işçi talebinde bulunduğunu ama 10 bin 725 tanesini karşılayabildiklerini söyledi.

Kahramanmaraş 150 bin kişinin istihdam edildiği 1000 sanayi kuruluşu ile Türkiye’deki ilk 8 şehirden biri ve 2018’te de 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Afiş astılar

Geçen yıl bazı fabrikaların afişle işçi aradığı Kahramanmaraş’ın tekstil ve metal mutfak eşyalarında Türkiye’de söz sahibi bir şehir olduğunu ifade eden İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce, şöyle devam etti:

“Bu talepleri karşılama noktasında bazen zorlandığımız oluyor. İşçi talep eden işyerlerindeki işlerin diğer işlere göre biraz daha ağır olması nedeniyle maalesef insanlarımız iş beğenmede biraz mesafeli davranıyor. Elimizde 82 işyerinden bize müracaat var ve bunların talep ettiği 565 tane açık işimiz var.”