İşgücü üzerinden yatırım yarışı

Dünyada düşük faiz dönemi yeniden başlıyor. Merkez bankalarının faiz politikalarıyla birlikte yatırımların kolaylaşacağı bir döneme giriliyor. Bütün ülkeler, yeni yatırımlardan pay alabilmek için amansız rekabet içine giriyor.



Türkiye’deki işgücü maliyetleri, rakipleri karşısında avantajlı düzeye geldi. Çalışan verimliliği artışında rakiplerinin gerisinde kalsa da maliyetlerin euro bazında düşük olması yatırımcılar nezdinde önemli. Ancak işgücü verimliliği Türkiye’de rakip ülkelerden daha yavaş artıyor. Son 5 yıllık dönemde işgücü verimliliği yüzde 8 artarken Türkiye’nin rakipleri olan Romanya’da yüzde 24, Bulgaristan’da yüzde 14 yükseldi.



İşgücü maliyeti rakiplerden hızlı artıyor



Verimlilik artışında rakiplerinin gerisinde kalan Türkiye için işgücü maliyetlerinde yüksek oranlı bir artış yaşanmaması kritik derecede önem taşıyor. Son ayarlamanın ardından asgari ücretin milli gelire oranı rakiplerin üzerine çıktı.



Merkez Bankası’nın verilerine göre Türkiye’de 30 milyona yaklaşan toplam istihdamın yaklaşık üçte biri asgari ücret ve asgari ücrete bağlı ücret alan çalışanlardan oluşuyor.



Maliyet yükselince istihdam artmıyor



İşgücü maliyetleri ile yatırımlar arasında ters bir orantı bulunuyor. İmalat sanayinde işgücü maliyetlerinin yüzde 20’den yüksek oranda arttığı 2016 ve 2018 yıllarındaki istihdam artışı sırasıyla binde 3 ve yüzde 2,5 oranında kaldı. İşgücü maliyetinin yüzde 8,4 arttığı 2011’de ise istihdam edilenlerin oranı yüzde 10,6 yükseldi.



Ücretler üzerindeki vergi yükü de istihdam doğuran yatırımların önünde engel olarak duruyor. Türkiye’de ücret üzerindeki vergi yükü ortalama yüzde 37,2 seviyesinde bulunuyor. Bu oran OECD ülkelerinde ortalama yüzde 26,6 düzeyinde. Vergi yükünün yüksek olması hem yatırımcı hem de çalışan açısından olumsuz bir tablo ortaya koyuyor.



Rekabet için maliyetlere dikkat...



Dijital dönüşümle birlikte rekabet gücünün belirleyicisi nitelikli işgücü oldu.



Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan Geleceğin Üretimi raporuna göre Türkiye, matematik ve fen bilimlerinin kalitesi metriğinde 100 ülke arasında 80’inci sırada yer alıyor.



Türkiye’nin bir yandan nitelikli işgücü için uzun vadeli planlar yapması gerekirken bir yandan da mevcut dengeyi bozmaması önem taşıyor.



İstihdam yaratan yatırımların çekilebilmesi için işgücü maliyeti-verimlilik dengesinin korunması gerektiğine dikkat çekiliyor.



Bu yıl metal sektöründe yapılacak toplu iş sözleşmesi istihdamın ve yatırımların devamlılığı için kritik önem taşıyor.







