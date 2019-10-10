‘İş’in girişimcisi San Francisco’da

İş Bankası’nın Silikon Vadisindeki inovasyon merkezi Maxitech ve ABDli danışman firma US Market Access Center (USMAC) işbirliği ile yürütülen yurtdışı programının ilk ayağı, Türkiye’de gerçekleştirildi.



Eğitimin sonunda programın ABDde yürütülecek bölümüne katılacak üç girişim seçildi. Seçilen girişimler global şirketler ve yatırımcılarla buluşmak üzere ekim sonunda San Francisco’ya gidecek.