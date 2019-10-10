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    HaberlerEkonomi‘İş’in girişimcisi San Francisco’da
    10.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘İş’in girişimcisi San Francisco’da

    Türkiye İş Bankası, günümüz üretim ağının önemli oyuncuları haline gelen girişimcileri, global şirketler ve yatırımcılar ile buluşturmak üzere San Franciscoya götürüyor.

    ‘İş’in girişimcisi San Francisco’da

    İş Bankası’nın Silikon Vadisindeki inovasyon merkezi Maxitech ve ABDli danışman firma US Market Access Center (USMAC) işbirliği ile yürütülen yurtdışı programının ilk ayağı, Türkiye’de gerçekleştirildi.

    Eğitimin sonunda programın ABDde yürütülecek bölümüne katılacak üç girişim seçildi. Seçilen girişimler global şirketler ve yatırımcılarla buluşmak üzere ekim sonunda San Francisco’ya gidecek.

    İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destekİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na dev ekrana yazılan mesajla destek verdi.
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