Isıtan kumaşın metresi 20 euro

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (DEPARK) iki Türk girişimci tarafından 2016’da kurulan ısı yayma teknolojisi odaklı İltema, geliştirdiği ısıtmalı kumaşla dikkati çekiyor.



Şirketin geliştirdiği ve patentini aldığı düşük voltajla ısı yayabilen kumaş, otomotiv sanayisinden savunma sanayisine kadar birçok alanda kullanılıyor.



Türkiye’de üretim yapan otomotiv ve mobilya şirketleriyle çalışan firma, ilk ihracatını Almanya’ya yaptı. Alman ordusundaki dalgıçların kıyafetleri için kullanılan özel kumaş çok beğenilince, iki parti ihracat daha gerçekleştirildi.



İltema şirketinin kurucu ortağı Ayhan Prepol, kumaşa işledikleri liflerin enerji yaydığını belirterek, “3 volttan 220 volta kadar ürün hazırlayabiliyoruz. Sıcaklıkta 15 dereceden 300 derecelere kadar uygulamalarımız oldu. İleride soğutan kumaş da üretmeyi planlıyoruz” dedi.

Prepol, Türkiye’nin önde gelen bir tekstil firmasıyla anlaştıklarını, bu firmanın kış kreasyonuna ısıtmalı ürünler hazırladığını kaydetti.